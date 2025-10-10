Ричмонд
Дождь со снегом и гололед ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане

Астана. 10 октября. КазТАГ — Дождь со снегом и гололед ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Источник: КазТАГ

«На западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона. Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение осадков преимущественно в виде дождя и снега на большей части территории республики. В северных и северо-западных областях местами возможны гололедные явления. Также по стране ожидаются туман и усиление ветра», — говорится в представленном в пятницу прогнозе погоды на период с 11 по 13 октября.

Температурный фон в северных и центральных регионах понизится: ночью столбики термометров опустятся до −3−10, в дневные часы до −3+5.

«В других регионах существенных изменений не прогнозируется», — добавили синоптики.