Дождь со снегом и гололед ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане

«На западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона. Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение осадков преимущественно в виде дождя и снега на большей части территории республики. В северных и северо-западных областях местами возможны гололедные явления. Также по стране ожидаются туман и усиление ветра», — говорится в представленном в пятницу прогнозе погоды на период с 11 по 13 октября.