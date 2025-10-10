В Омске показали эскиз будущего сквера у магазина «Радость»

Стало известно, как может выглядеть сквер «Радость» рядом со знаменитым магазином на Карла Маркса, 31. В телеграм-канале платформы «Делай город» поделились первыми эскизами общественного пространства.
В планах обновить площадку перед зданием, восстановить и расширить пешеходные дорожки, а также высадить деревья и цветы. Известно, что территория готовится ко второму этапу отбора инициативных проектов.
Напомним, что о грядущем благоустройстве в центре Омска мы рассказывали ещё в мае. Отмечается, что данную идею предложили сами владельцы «Радости». Предполагается, что реализовать задумку удастся с помощью средств из городского бюджета.