В Омске показали эскиз будущего сквера у магазина «Радость»

Благоустройство планируют проводить за счёт средств из городского бюджета.

Источник: Om1 Омск

Стало известно, как может выглядеть сквер «Радость» рядом со знаменитым магазином на Карла Маркса, 31. В телеграм-канале платформы «Делай город» поделились первыми эскизами общественного пространства.

В планах обновить площадку перед зданием, восстановить и расширить пешеходные дорожки, а также высадить деревья и цветы. Известно, что территория готовится ко второму этапу отбора инициативных проектов.

Напомним, что о грядущем благоустройстве в центре Омска мы рассказывали ещё в мае. Отмечается, что данную идею предложили сами владельцы «Радости». Предполагается, что реализовать задумку удастся с помощью средств из городского бюджета.