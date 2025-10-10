Ричмонд
В Самарской области причал на Волге работал с нарушениями

В Самарской области коммерческое предприятие эксплуатировало причал рядом с селом Заволжье с нарушениями.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области причал работал с нарушениями, коммерческое предприятие не соблюдало требования технического регламента. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«На Волге рядом с селом Заволжье коммерческое предприятие эксплуатировало причальное сооружение без обязательной документации, определяющей допустимые нагрузки на объекте транспортной инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе.

Была проведена проверка эксплуатации гидротехнических сооружений. В результате собственника причала обязали устранить нарушения. Коммерческое предприятие выполнило все требования.