В Самарской области причал на Волге работал с нарушениями

В Самарской области причал работал с нарушениями, коммерческое предприятие не соблюдало требования технического регламента. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
«На Волге рядом с селом Заволжье коммерческое предприятие эксплуатировало причальное сооружение без обязательной документации, определяющей допустимые нагрузки на объекте транспортной инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе.
Была проведена проверка эксплуатации гидротехнических сооружений. В результате собственника причала обязали устранить нарушения. Коммерческое предприятие выполнило все требования.