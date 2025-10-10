В Волгоградской области планируется создание школы снайпинга

По информации оборонно-спортивного лагеря, учебные кабинеты по снайпингу укомплектованы специализированным оборудованием. К примеру, для обучения допризывной молодежи закуплены пневматические винтовки с оптическим прицелом, высокоточные спортивные винтовки, тепловизионные приборы ночного видения, дальномеры, метеостанции с баллистическим вычислителем, хронографы, специальное программное обеспечение SCATT, макеты патронов, применяемых снайперами на СВО, снаряжение для обеспечения маскировки. А уже весной следующего года на базе «Авангарда» состоятся соревнования по снайпингу среди юношей допризывного возраста «Кубок Зайцева».
Кроме того, на территории оборонно-спортивного лагеря планируется создание школы снайпинга, центра стрелковых видов спорта и учебно-тренировочного полигона для подготовки стрелков. Отмечается, что уже сейчас возводится крытый стрелковый тир на базе авиаспортивного клуба «Юный ястреб» им А. М. Числова. Эта работа осуществляется по поручению главы региона Андрея Бочарова в рамках формирования молодежной патриотической инфраструктуры.
К слову, одними из первых, кто посетил мастер-класс по стрельбе на дальние дистанции, стали воспитанники лагеря и центра «ВОИН». В текущем году центр ввел в образовательные программы снайпинг. В Волгоградской области курс, который сформировали совместно с Федерацией боевого снайпинга России, осваивают подростки. Они участвует в профильных сменах, учебно-тренировочных сборах, военно-спортивных играх и соревнованиях.
В рамках презентации кабинетов также состоялся предпремьерный показ документального фильма «Снайперы Сталинграда. Между ударами сердца» творческой группы ГТРК «Волгоград-ТРВ». Из фильма гости мероприятия узнали о становлении снайперского движения СССР и самых известных и результативных стрелках Сталинградской битвы, среди которых были Василий Зайцев, Максим Пассар, Александр Фролов, Петр Гончаров.
Подчеркивается, что «Авангард» уже стал площадкой для проведения мероприятий всероссийского и международного уровней. К примеру, за последние два года здесь прошел финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Возможности площадки оценили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Развитие снайпинга также активно поддерживает и заместитель Председателя Правительства России — полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.