В Волгоградской области планируется создание школы снайпинга

Кроме того, на территории оборонно-спортивного лагеря планируется создание школы снайпинга, центра стрелковых видов спорта и учебно-тренировочного полигона для подготовки стрелков. Отмечается, что уже сейчас возводится крытый стрелковый тир на базе авиаспортивного клуба «Юный ястреб» им А. М. Числова. Эта работа осуществляется по поручению главы региона Андрея Бочарова в рамках формирования молодежной патриотической инфраструктуры.