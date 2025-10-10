Ричмонд
Минское ЖКХ объяснило, почему батареи могут быть не очень горячими

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Специалисты Минского городского жилищного хозяйства объяснили, почему при включении отопления в квартирах, батареи могут быть не сильно горячими или не прогреваются.

Источник: Sputnik.by

В течении десяти суток после включения отопления эксплуатирующие организации производят проверку работы оборудования и первичную регулировку системы отопления.

говорится в сообщении

В частности, могут устраняться замечания по частичному отсутствию отопления или же недостаточному обогреву отопительного оборудования в комнатах квартир.

В столичном ЖКХ также проинформировали, что при температуре наружного воздуха выше +8 °С отопление переводят в режим протапливания.

Первые включения отопления в столице начались 25 сентября после того, как Мингорисполком принял решение о старте отопительного сезона для потребителей первой категории. К ним относятся детские сады и школы, медучреждения, учреждения соцобеспечения, музеи и госархивы, а также гостиницы и библиотеки.

Позже батареи потеплели в жилом фонде Минска. По последним данным столичного исполкома, отопление уже включили более чем в 7,4 тысячи жилых домов.

Власти белорусской столицы разрешили включать отопление в общественных и административных зданиях, а также промышленных и других организациях с 6 октября.