Минское ЖКХ объяснило, почему батареи могут быть не очень горячими

Первые включения отопления в столице начались 25 сентября после того, как Мингорисполком принял решение о старте отопительного сезона для потребителей первой категории. К ним относятся детские сады и школы, медучреждения, учреждения соцобеспечения, музеи и госархивы, а также гостиницы и библиотеки.