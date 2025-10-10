Минское ЖКХ объяснило, почему батареи могут быть не очень горячими

В течении десяти суток после включения отопления эксплуатирующие организации производят проверку работы оборудования и первичную регулировку системы отопления.
В частности, могут устраняться замечания по частичному отсутствию отопления или же недостаточному обогреву отопительного оборудования в комнатах квартир.
В столичном ЖКХ также проинформировали, что при температуре наружного воздуха выше +8 °С отопление переводят в режим протапливания.
Первые включения отопления в столице начались 25 сентября после того, как Мингорисполком принял решение о старте отопительного сезона для потребителей первой категории. К ним относятся детские сады и школы, медучреждения, учреждения соцобеспечения, музеи и госархивы, а также гостиницы и библиотеки.
Позже батареи потеплели в жилом фонде Минска. По последним данным столичного исполкома, отопление уже включили более чем в 7,4 тысячи жилых домов.
Власти белорусской столицы разрешили включать отопление в общественных и административных зданиях, а также промышленных и других организациях с 6 октября.