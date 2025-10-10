Новосибирцам объяснили, как защитить подвалы домов от затоплений

Прямое предписание Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) (пункты 2.6.2, 4.1.1, 4.1.11). Согласно документу, заделывать щели в местах прохода труб через стены и фундаменты обязана организация, управляющая домом. Позиция Верховного Суда РФ. Высшая судебная инстанция чётко разъяснила, что узел герметизации — это часть здания, а не тепловых сетей. Поэтому его содержание — зона ответственности УК (Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2020 по делу № А45−39619/2018). Поддержка арбитражных судов. Даже в сложных случаях, когда через подвал проходят транзитные трубы, обслуживающие другие дома, суды встают на сторону ресурсников. УК обязана следить за герметичностью отверстий в стенах собственного дома (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2023 по делу № А45−6041/2023).