Новосибирцам объяснили, как защитить подвалы домов от затоплений

Сырость в подвале, лужи и плесень после таяния снега или дождей — знакомая картина для жителей некоторых многоквартирных домов. Одна из самых частых причин такой проблемы — нарушение герметизации ввода коммуникаций. Проще говоря, в том месте, где трубы отопления или водоснабжения входят в подвал, появились щели, через которые и просачивается влага.
Между тем даже при дефекте на теплосетях вода не должна попадать в подвал. Разбираемся, чья обязанность — оборудовать узел герметизации.
Что такое узел герметизации и почему он важен?
Представьте себе отверстие в фундаменте или стене подвала, через которое проходят трубы. Чтобы через это отверстие внутрь не проникала грунтовая, талая или сетевая вода — при повреждении трубопровода, его тщательно заделывают специальными материалами. Это и есть узел герметизации.
Его главные задачи:
Защитить подвал от затопления и сырости. Предотвратить разрушение фундамента и других конструкций дома. Сохранить прочность всего здания.
Важный нюанс: этот узел — не часть самих труб, а конструктивный элемент вашего дома, как, например, стена или фундамент.
Кто отвечает за герметизацию: УК или ресурсники?
Однозначно — управляющая компания вашего дома. Это подтверждается не только здравым смыслом, но и целым рядом нормативных документов и решений судов:
Прямое предписание Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) (пункты 2.6.2, 4.1.1, 4.1.11). Согласно документу, заделывать щели в местах прохода труб через стены и фундаменты обязана организация, управляющая домом. Позиция Верховного Суда РФ. Высшая судебная инстанция чётко разъяснила, что узел герметизации — это часть здания, а не тепловых сетей. Поэтому его содержание — зона ответственности УК (Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2020 по делу № А45−39619/2018). Поддержка арбитражных судов. Даже в сложных случаях, когда через подвал проходят транзитные трубы, обслуживающие другие дома, суды встают на сторону ресурсников. УК обязана следить за герметичностью отверстий в стенах собственного дома (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2023 по делу № А45−6041/2023).
Почему именно управляющая компания?
Провести границу между зонами ответственности просто. Она проходит по внешней стене дома. Ресурсоснабжающая организация (например, теплосетевая компания) отвечает за сами трубы и подачу по ним теплоносителя. Управляющая компания — за содержание общего имущества дома, к которому относятся все конструкции: фундамент, стены, подвалы и, что ключевое, узлы ввода коммуникаций.
Простыми словами: труба может принадлежать «ресурснику», а конструктивные элементы в стене, через которые эти трубы проходят, и их герметичность — это уже общедомовое имущество, которое обязаны содержать собственники жилья и обслуживать УК.
Что делать, если подвал подтапливает?
Обратитесь в свою управляющую компанию с заявлением о нарушении правил содержания общего имущества. Укажите на необходимость проверки узлов герметизации ввода коммуникаций в подвале. Ссылайтесь на нормативные акты — это ускорит процесс. УК знает свою ответственность, но дополнительное напоминание о законе всегда действует эффективно.
Помните, что за сохранность подвала от подтоплений из-за разгерметизации входа труб отвечает именно ваша управляющая компания. Требуйте от неё исполнения прямых обязанностей.