Уфа присоединится к федеральному фестивалю «Учу великому»

Региональные исторические парки на Фестивале представят гостям авторские программы. Так, в Уфе в 2 и 3 октября в рамках фестиваля пройдут дни самоуправления «Дети в деле». Школьники и студенты проведут экскурсии по экспозициям «Рюриковичи», «Романовы», «Свидетели Великой победы», а также станут ведущими творческих мастер-классов. Для гостей Парка также запланирован показ полнокупольных фильмов, лекции.