Уфа присоединится к федеральному фестивалю «Учу великому»

Республика Башкортостан станет частью масштабного просветительского фестиваля «Учу великому», который пройдет в мультимедийных исторических парках «Россия — Моя история». Мероприятие приурочено к празднованию Дня учителя и организовано при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Региональные исторические парки на Фестивале представят гостям авторские программы. Так, в Уфе в 2 и 3 октября в рамках фестиваля пройдут дни самоуправления «Дети в деле». Школьники и студенты проведут экскурсии по экспозициям «Рюриковичи», «Романовы», «Свидетели Великой победы», а также станут ведущими творческих мастер-классов. Для гостей Парка также запланирован показ полнокупольных фильмов, лекции.
2 и 3 октября уфимские школьники смогут записаться на квиз «Великая Слава России», на котором покажут свои знания ратной истории нашей страны и узнают много нового. Программу фестиваля завершит поэтический вечер «Есенин. Любовь моя, Россия», посвященный 130-летию поэта.
В день фестиваля все мероприятия Парка будут бесплатными.