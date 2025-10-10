В Самарской области откроют новый музей с видом на Волгу

Самарины — русский дворянский род, ведущий свое происхождение от Квашниных-Самариных. Их фамильная усадьба представляла собой внушительное по размерам трехэтажное здание эклектической архитектуры с бельведером в форме восьмерки, перекрытой куполом. В конце 1960-х годов она попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Все основные постройки по распоряжению властей снесли, однако вопреки прогнозам вода до этих мест не дошла. От усадьбы до настоящего времени сохранилась небольшая часть — контора управляющего и въездные ворота с изгородью из красного кирпича. А на условном месте бывшего барского дома стоит памятный знак.