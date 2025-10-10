В музее-заповеднике в Пензенской области откроют выставку о космосе

Московский Музей космонавтики совместно с музеем-заповедником «Тарханы» организует в Пензенской области выставку о космосе «Спит земля в сиянье голубом…». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства региона.
Экспозиция покажет современные этапы покорения космоса через призму художественного представления о внеземном пространстве в творчестве М. Ю. Лермонтова. Музеи представят иллюстрации художников XIX-XX веков к стихотворениям поэта. Среди макетов космических аппаратов и изображений небесных тел Солнечной системы можно будет увидеть и работы А. А. Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос. Выставка начнет работать 15 октября.
«Проект очень актуален и будет интересен любой аудитории: от старшего поколения до юных посетителей. Современная подача материала, необычное выставочное пространство, редкие экспонаты, удивительная взаимосвязь творчества Лермонтова и сегодняшней космонавтики обязательно заставят задуматься о человеке и его роли во Вселенной», — отметил специалист по выставочной деятельности музея-заповедника «Тарханы» Олег Фесенко.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.