На форуме «Производительность 360» обсудят решения для развития туротрасли

По его словам, сейчас адресную поддержку экспертов федпроекта получают около 100 предприятий российской туристической отрасли, еще почти 800 компаний соответствуют его критериям и могут бесплатно повысить качество сервиса и скорость предоставления услуг. В качестве примера Лапшин привел здравницу «Лаго-Наки» из Адыгеи. Внедрение бережливых технологий позволило санаторию выявить и улучшить скрытые зоны потерь, особенно в таких трудоемких операциях, как уборка номеров и работа ресторана. Другой пример — реализация проекта по росту производительности в туристическом комплексе «Экопарк “Поляны”» в Рязанской области.