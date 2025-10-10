Ричмонд
На форуме «Производительность 360» обсудят решения для развития туротрасли

Сейчас адресную поддержку экспертов профильного федерального проекта получают около 100 предприятий сферы туризма.

Решения для развития туристического бизнеса станут темой профильной сессии «Индустрия гостеприимства: рост через эффективность» на VII федеральном форуме «Производительность 360». Форум пройдет по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Федеральном центре компетенций (ФЦК).

«ФЦК и сеть РЦК (региональный центр компетенций. — Прим. ред.) в рамках федпроекта “Производительность труда” второй год помогают туристическим компаниям оптимизировать работу: ускоряют заселение гостей, сокращают время подготовки номеров и улучшают качество обслуживания. В среднем удается в полтора раза увеличить выработку на одного сотрудника и на треть уменьшить время обслуживания клиентов», — рассказал директор по реализации проектов ФЦК и организатор сессии Виталий Лапшин.

По его словам, сейчас адресную поддержку экспертов федпроекта получают около 100 предприятий российской туристической отрасли, еще почти 800 компаний соответствуют его критериям и могут бесплатно повысить качество сервиса и скорость предоставления услуг. В качестве примера Лапшин привел здравницу «Лаго-Наки» из Адыгеи. Внедрение бережливых технологий позволило санаторию выявить и улучшить скрытые зоны потерь, особенно в таких трудоемких операциях, как уборка номеров и работа ресторана. Другой пример — реализация проекта по росту производительности в туристическом комплексе «Экопарк “Поляны”» в Рязанской области.

«При вступлении в федпроект мы стремились сократить время от бронирования номера до заезда гостя и, честно говоря, были приятно удивлены результатом: этот срок нам удалось уменьшить более чем в два раза. После проведенной модернизации количество гостей в нашем комплексе выросло на 21%, а выручка выросла на четверть», — рассказал генеральный директор компании «Экопроект» Дмитрий Лейкин.

Сессия для туристических компаний пройдет 6 ноября 2025 года в Москве на ВДНХ в павильоне 57 «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ». Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.