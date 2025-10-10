На форуме «Производительность 360» обсудят решения для развития туротрасли

Решения для развития туристического бизнеса станут темой профильной сессии «Индустрия гостеприимства: рост через эффективность» на VII федеральном форуме «Производительность 360». Форум пройдет по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Федеральном центре компетенций (ФЦК).
«ФЦК и сеть РЦК (региональный центр компетенций. — Прим. ред.) в рамках федпроекта “Производительность труда” второй год помогают туристическим компаниям оптимизировать работу: ускоряют заселение гостей, сокращают время подготовки номеров и улучшают качество обслуживания. В среднем удается в полтора раза увеличить выработку на одного сотрудника и на треть уменьшить время обслуживания клиентов», — рассказал директор по реализации проектов ФЦК и организатор сессии Виталий Лапшин.
По его словам, сейчас адресную поддержку экспертов федпроекта получают около 100 предприятий российской туристической отрасли, еще почти 800 компаний соответствуют его критериям и могут бесплатно повысить качество сервиса и скорость предоставления услуг. В качестве примера Лапшин привел здравницу «Лаго-Наки» из Адыгеи. Внедрение бережливых технологий позволило санаторию выявить и улучшить скрытые зоны потерь, особенно в таких трудоемких операциях, как уборка номеров и работа ресторана. Другой пример — реализация проекта по росту производительности в туристическом комплексе «Экопарк “Поляны”» в Рязанской области.
«При вступлении в федпроект мы стремились сократить время от бронирования номера до заезда гостя и, честно говоря, были приятно удивлены результатом: этот срок нам удалось уменьшить более чем в два раза. После проведенной модернизации количество гостей в нашем комплексе выросло на 21%, а выручка выросла на четверть», — рассказал генеральный директор компании «Экопроект» Дмитрий Лейкин.
Сессия для туристических компаний пройдет 6 ноября 2025 года в Москве на ВДНХ в павильоне 57 «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ». Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.