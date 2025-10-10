Из Татарстана выдворили более 800 нелегальных мигрантов

За первые девять месяцев 2025 года из Татарстана принудительно выдворены 831 нелегальный мигрант. Как сообщили в управлении ФССП по республике, это в три раза меньше показателей прошлого года, когда за аналогичный период было депортировано более 2,7 тысячи иностранных граждан.