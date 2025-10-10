Ричмонд
Из Татарстана выдворили более 800 нелегальных мигрантов

Как сообщили в управлении ФССП по республике, это в три раза меньше показателей прошлого года, когда за аналогичный период было депортировано более 2,7 тысячи иностранных граждан.

За первые девять месяцев 2025 года из Татарстана принудительно выдворены 831 нелегальный мигрант. Как сообщили в управлении ФССП по республике, это в три раза меньше показателей прошлого года, когда за аналогичный период было депортировано более 2,7 тысячи иностранных граждан.

После вступления судебного решения в силу нарушителей миграционного режима доставляют в центр временного содержания в Набережных Челнах, а затем в сопровождении судебных приставов передают пограничным службам для депортации. В соответствии с законодательством, этим гражданам запрещен въезд в Россию на срок до пяти лет.

По данным миграционного ведомства, в республике сохраняется значительное количество нелегальных мигрантов. Из примерно 10 тысяч иностранцев, внесенных в специальный реестр и обязанных легализоваться, соответствующие документы оформили лишь 1,8 тысячи человек.

Напомним, курьерам-мусульманам запретили возить алкоголь и свинину.