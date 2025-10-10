Из Татарстана выдворили более 800 нелегальных мигрантов

За первые девять месяцев 2025 года из Татарстана принудительно выдворены 831 нелегальный мигрант. Как сообщили в управлении ФССП по республике, это в три раза меньше показателей прошлого года, когда за аналогичный период было депортировано более 2,7 тысячи иностранных граждан.
После вступления судебного решения в силу нарушителей миграционного режима доставляют в центр временного содержания в Набережных Челнах, а затем в сопровождении судебных приставов передают пограничным службам для депортации. В соответствии с законодательством, этим гражданам запрещен въезд в Россию на срок до пяти лет.
По данным миграционного ведомства, в республике сохраняется значительное количество нелегальных мигрантов. Из примерно 10 тысяч иностранцев, внесенных в специальный реестр и обязанных легализоваться, соответствующие документы оформили лишь 1,8 тысячи человек.
Напомним, курьерам-мусульманам запретили возить алкоголь и свинину.