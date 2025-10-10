В Новосибирской области завершился сезон активности клещей

В Новосибирской области активность клещей в этом году завершилась в начале октября. Похолодание и неожиданный снег отправили насекомых в анабиоз. Однако именно осенью специалисты рекомендуют позаботиться о защите от инфекций, переносимых клещами, чтобы быть готовыми к следующему весенне-летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Главная опасность — клещевой энцефалит. Защититься можно с помощью вакцинации. Схема иммунизации включает две прививки с интервалом 1−3 месяца, после чего иммунитет формируется за две недели и закрепляется ревакцинацией через год. Существуют ускоренные схемы, которые можно пройти весной.
Роспотребнадзор рекомендует пройти вакцинацию заранее, осенью или зимой.