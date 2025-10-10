Сибирячка обвинила врачей в отказе лечить отца

Жительница Оби в Новосибирской области обвинила врачей в том, что они отказывают её отцу в лечении от онкологии. По словам сибирячки, медики всё это время просто наблюдали, как прогрессирует болезнь пациента, но никак не лечили его. Кроме того, сейчас Олегу Я. стало ещё хуже, хотя была проведена лучевая терапия. Подробности истории — в материале nsk.aif.ru.