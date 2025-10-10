Сибирячка обвинила врачей в отказе лечить отца

Жительница Оби в Новосибирской области обвинила врачей в том, что они отказывают её отцу в лечении от онкологии. По словам сибирячки, медики всё это время просто наблюдали, как прогрессирует болезнь пациента, но никак не лечили его. Кроме того, сейчас Олегу Я. стало ещё хуже, хотя была проведена лучевая терапия. Подробности истории — в материале nsk.aif.ru.
«Отца пинают туда-сюда».
Онкологическое заболевание у Олега Я. выявили ещё год назад. Мужчина долгое время не рассказывал дочери, что в больнице с ним плохо обращаются. А когда состояние заметно ухудшилось, попросил дочку возить его по больницам.
По словам дочери новосибирца Ирины, врачи медучреждения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» буквально отказывались лечить её онкобольного отца. На все вопросы, отмечается сибирячка, онколог отвечала: «Раньше надо было лечиться».
15 сентября Олег с супругой приехал на приём к онкологу. Однако сама врач на этот приём не пришла. Медсестра заявила, что необходимые для лечения в МИБС документы были утеряны. Пациента отправили домой и пообещали перезвонить. Но звонка так и не последовало.
«Отец, будучи в тяжелом эмоциональном состоянии, разрыдался вместе с женой, сказав: “Я никому не нужен”. На следующий день, 16 сентября, мы поехали в МИБС, и нас развернули без документов», — рассказала изданию АиФ-Новосибирск Ирина.
Девушку направили в кабинет к онкологу вместе с заведующим онкологическим отделением. С её слов, во время разговора врач всё время меняла показания: сначала сказала, что звонила Олегу, но ей якобы сказали, что не знают отца, а затем созналась, что «набрала не ту цифру».
«Тогда я прямо задала вопрос: “Вы что делаете? Вы зачем над отцом издеваетесь? Его пинают туда-сюда!” И мы получили прямой ответ. Врачи сказали, что изначально не планировали назначать ему лучевую терапию, сказали: “Раньше лечиться надо было”. Врачи были уверены в своей безнаказанности», — прокомментировала Ирина.
Не выдавали необходимое заключение для лечения.
Накануне назначенной даты лучевой терапии, лечащий врач, рассказывает Ирина, умышленно не выдавала заключение, которое необходимо для лечения в МИБС. Девушка отчаянно просила отправить документ на почту, но её игнорировали.
Но потом врач сама позвонила и попросила написать ей в мессенджере, чтобы «скинуть документ». Ирина отправила сообщение, и в тот же момент доктор, медсестра и администратор МИБС, по её словам, пожаловались на её номер как на «рассылку спама».
«Они лишили меня связи в момент, когда решалась судьба лечения. Я спрашивала врача, зачем они это сделали, ответ прозвучал: “Нечего мне звонить и писать”. Это нужно было, чтобы сорвать лучевую терапию. Меня вышвыривали из кабинета, пока отец слушал о своем лечении», — вспоминает собеседница.
После лучевой терапии стало только хуже.
К счастью, химиотерапия всё же состоялась. 1 октября Ирина с отцом должны были зайти к онкологу. Девушку отказались пускать в кабинет вместе с отцом. В этот момент за дверью Олегу сообщали важную информацию о его лечении, а дочь, его защитник, не могла это услышать.
Уже 5 октября, в субботу, состояние Олега стало критическим. Паллиативная служба на вызов не приезжала. Как рассказала Ирина, жизнь мужчины спасла случайная консультация по телефону от сочувствующей сотрудницы другой больницы.
Сибирячка отметила, что попросила онколога осмотреть отца, ему стало хуже после лучевой терапии. Начали мучать надпочечники, боль стала сильнее в том месте, где делали терапию. Однако должного лечения Олег не получает. Врачи, по рассказам Ирины, говорят, что всё под контролем, хотя с каждым днём пациенту становится только хуже.
«Мой папа — не статистика».
Ирина несколько раз обращалась в различные инстанции, но в ответ получала отписки. Девушка отметила, что теперь сотрудники больницы пишут гневные комментарии на страничке у Ирины. О ситуации с врачами она пишет в своих соцсетях.
Помимо этого, добавляет собеседница, врачи распускают слухи по больнице о том, что у Олега алкоголизм. Но девушка уверяет, что, если человек плохо выглядит в состоянии болезни, не значит, что он злоупотребляет.
«Мы остались одни, но не сдаёмся, потому что мой папа — не статистика. Он человек, который заслуживает права на жизнь и на достойную медицинскую помощь», — прокомментировала ситуацию Ирина.
После того, как сибирячка придала ситуацию огласке, ей позвонили из больницы и попросили прийти. Ирина считает, что врачи просто пытаются скрыть свою халатность и замять дело. Но вместе с этим онкобольной пациент мучается от сильной боли и ужасного состояния.
Редакция АиФ-Новосибирск направила официальный запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Организована проверка.
Историей онкобольного новосибирца уже заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Следователи СУ СКР по Новосибирской области проводят доследственную проверку по статье 293 УК РФ «Халатность» по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи мужчине.
Глава ведомства поручил доложить ему о ходе проверки и установленных обстоятельствах.