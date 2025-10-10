Пожилые уфимцы смогут бесплатно посетить исторический парк 1 октября

При предъявлении пенсионного удостоверения 1 октября вход на любую выставку исторического парка «Россия — Моя история» будет бесплатным. Так, в День пожилого человека уфимцы смогут посетить четыре выставки по истории нашей страны.
На мультимедийной выставке «Рюриковичи» посетители узнают, как формировались и менялись законы с момента появления первых письменных источников права на Руси до Судебника Ивана Грозного.
Выставка «Романовы» рассказывает о трех столетиях истории нашей страны, когда произошло немало важных событий: освоение Сибири и Дальнего Востока, основание новой столицы — Петербурга, победа над Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмена крепостного права, небывалые культурный, научно-технический и индустриальный подъемы и многое другое.
«Свидетели Великой Победы» — проект на котором в цифровом формате представлены экспонаты и реликвии Великой Отечественной войны из главных коллекций ратных музеев России. Для создания мультимедийной экспозиции было отснято свыше 1600 фотографий и видеоматериалов.
«Жди меня, Агидель» — экспозиция, которая рассказывает о вкладе нашей республики в общее дело Победы в Великой Отечественной войне.