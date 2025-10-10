Татарстан расширяет меры поддержки многодетных семей: участок или денежная компенсация

Регион уже является одним из лидеров по обеспечению многодетных семей землей. 75% семей, включенных в списки, получили участки. По этому показателю республика входит в топ-5 среди российских регионов. В абсолютных цифрах — более 53 тыс. обеспеченных землей семей — Татарстан является одним из первых.
В Татарстане сегодня право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, проживающие в своем муниципалитете не менее пяти лет и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также при условии, что одному из детей не исполнилось 23 лет и он обучается по очной форме.
Татарстан — один из немногих регионов, который не исключает из очереди семьи при достижении детьми 18-летнего возраста. Это стало возможным благодаря тому, что 12 апреля 2024 года Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал закон о бессрочном статусе многодетной семьи.
В разрезе регионов России Татарстан имеет самый низкий «порог» для включения многодетных семей в списки на обеспечение землей, что позволяет охватить этой мерой поддержки максимальное число семей.
Рустам Минниханов поставил перед муниципальными образованиями задачу до конца 2025 года обеспечить на 100% многодетных семей земельными участками. Большинство муниципальных районов обеспечило все многодетные семьи, подавшие заявления о предоставлении участков.
Наиболее сложная ситуация с обеспечением землей сохраняется в крупнейших городах республики — Казани и Набережных Челнах, где фактически нет свободных земельных участков.
На первоначальном этапе реализации программы земельные участки предоставлялись из свободных земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Также были реализованы земельные участки, находившиеся в федеральной собственности.
Необходимо учитывать, что для формирования отдельных участков необходимо проведение ряда работ, связанных с внесением изменений в документы территориального планирования сельских поселений, в том числе определение охранных зон и их выдела из общего массива.
После этого — внесение изменений в генеральный план, утверждение его в установленном порядке, подготовка проекта планировки территории и проекта межевания, что в свою очередь требует финансирования и проведения конкурсных процедур на осуществление этих работ.
Только после этого возможно разделить участки в соответствии с проектом межевания, поставить их на кадастровый учет и начать процедуру выбора. В среднем данные процедуры занимают более года для каждого участка.
Для обеспечения многодетных семей, проживающих на территории Казани, земельными участками Исполнительным комитетом муниципального образования города на начальном этапе разрабатывались две территории: в Высокогорском районе РТ (300 га) и в Лаишевском районе РТ (166,688 га).
Правительством РФ Татарстану делегированы полномочия по управлению и распоряжению федеральными земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации, общей площадью 1600 га (в пригороде г. Казани, Высокогорском районе, п. Константиновка), где планируется сформировать более 5600 участков. Исполкомом Казани на процедуру выбора участков приглашены 15 624 семьи, из них 9676 семей выбрали участки, в том числе 3261 выбрала федеральные участки.
С 14 июня 2024 года для казанских семей действует законодательная норма, закрепляющая предоставление участков в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском муниципальных районах. Работа ведется планомерно: ежемесячно на комиссию по выбору участков в Казани приглашается 220 семей, а по итогам 2025 года была проведена 101 комиссия, приглашено 1957 семей, выбрано 1122 участка.
Аналогичная работа организована для многодетных семей Набережных Челнов, где в 2025 году на данный момент выбрано 865 земельных участков, а в очереди остаются более 5200 семей. С января текущего года для них установлена возможность получения участков в 9 близлежащих муниципальных районах: Тукаевском, Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском.
Сегодня все предоставляемые участки формируются в существующих границах населенных пунктов, где имеется необходимая социальная, транспортная и инженерная инфраструктура с возможностью последующего подключения. Предоставлению каждого участка предшествует масштабная межведомственная работа: органы местного самоуправления, профильные ведомства и федеральные структуры последовательно решают задачи по формированию земельных массивов и переводу их в необходимые категории и статусы.
Вместе с тем есть семьи, которые выражают несогласие с любыми предлагаемыми земельными участками за пределами территории городского округа, городского или сельского поселения, аргументируя отказ отсутствием инженерной инфраструктуры, удаленностью транспортного сообщения.
Кроме того, действующее законодательство не содержит для многодетных семей ограничений на распоряжение выделяемым земельным участком, у них есть право реализовать его. Как показывает анализ, более 60% участков в последующем перепродаются.
Для дальнейшего решения вопроса с обеспечением землей принят Закон Республики Татарстан от 03.10.2025 № 65-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 32 и 32 Земельного кодекса РТ», который расширяет возможности для многодетных семей. Теперь многодетные семьи в Казани и Набережных Челнах получают право альтернативного выбора: воспользоваться безвозмездным предоставлением участка или получить полагающуюся помощь в денежной форме.
Данная мера поддержки позволит оперативно поддержать многодетные семьи, нуждающиеся в денежных средствах.
Подобная возможность получения выплаты взамен земельного участка предоставлена не во всех регионах России и является ответом на многочисленные обращения многодетных семей.
После вступления в силу закона, позволяющего многодетным семьям получить денежную выплату взамен участка, работа по предоставлению земли будет вестись в прежнем объеме для того, чтобы все желающие могли получить участки.