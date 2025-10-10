Татарстан расширяет меры поддержки многодетных семей: участок или денежная компенсация

В Татарстане сегодня право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, проживающие в своем муниципалитете не менее пяти лет и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также при условии, что одному из детей не исполнилось 23 лет и он обучается по очной форме.