Спутники Роскосмоса запечатлели циклон, который принесет холода в Москву

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские гидрометеорологические аппараты запечатлели с орбиты циклон «Барбара», который, как ожидается, принесет в Москву и ряд регионов России ливни и холодную погоду.
Пресс-служба Роскосмоса поделилась кадрами со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» — на них можно видеть циклон над центральной частью страны.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, «Барбара» принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в воскресенье вечером в Тверскую область, а ночью и утром 14 октября местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе и саму столицу.