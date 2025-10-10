Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спутники Роскосмоса запечатлели циклон, который принесет холода в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «Барбара» ночью и утром 14 октября может местами зацепить запад и север Подмосковья, в том числе и столицу.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские гидрометеорологические аппараты запечатлели с орбиты циклон «Барбара», который, как ожидается, принесет в Москву и ряд регионов России ливни и холодную погоду.

Пресс-служба Роскосмоса поделилась кадрами со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» — на них можно видеть циклон над центральной частью страны.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, «Барбара» принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в воскресенье вечером в Тверскую область, а ночью и утром 14 октября местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе и саму столицу.