В Пермь 13 октября прибудет исторический состав «Поезд Победы»

В Пермь прибудет передвижная выставка-музей «Поезд Победы». Исторический состав простоит на вокзале «Пермь-2» весь день 13 октября. Она включит 10 тематических вагонов.
Гости выставки увидят световые и звуковые эффекты, которые воссоздают историческая реальность событий Великой Отечественной войны. Тематические экспозиции вагонов — «Мирное время», «Брестская крепость», «Поезд на фронт», «Концлагерь», «Наука», «Банно-прачечные поезда» и «Военно-санитарные поезда», «Блокада», «Штаб», «Бронепоезд», «Победа, возвращение домой».
В мультимедийное сопровождение входят: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Они погрузят посетителей в захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, нарисуют картины походной солдатской жизни, тихие воспоминания мирного довоенного времени.
Регистрация для посещения состава «Поезд Победы» откроют 12 октября на сайте проекта.