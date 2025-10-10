Омское предприятие заплатило своим сотрудникам 120 тысяч рублей за болезни

Суд обязал ПАО «Иртышское пароходство» выплатить сотрудникам компенсацию морального вреда, причиненного в связи с осуществлением трудовой деятельности. О восстановлении прав омичей сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
«Омская транспортная прокуратура по обращению граждан провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности ПАО “Иртышское пароходство”. Установлено, что в октябре 2024 года двум заявителям, более 10 лет проработавшим в этой организации, диагностированы профессиональные заболевания, полученные в результате воздействия вредных производственных факторов. Бывшие работники предприятия обратились в транспортную прокуратуру с заявлением об оказании правовой помощи», — говорится в сообщении ведомства.
В целях защиты прав заявителей транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ПАО «Иртышское пароходство» компенсации вреда, причиненного в связи с выполнением работ в условиях воздействия вредных производственных факторов. Суд удовлетворил требования прокурора, в пользу граждан взыскана компенсация морального вреда в общем размере 120 тысяч рублей. Решение суда исполнено, отметили в прокуратуре.