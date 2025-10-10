Омское предприятие заплатило своим сотрудникам 120 тысяч рублей за болезни

«Омская транспортная прокуратура по обращению граждан провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности ПАО “Иртышское пароходство”. Установлено, что в октябре 2024 года двум заявителям, более 10 лет проработавшим в этой организации, диагностированы профессиональные заболевания, полученные в результате воздействия вредных производственных факторов. Бывшие работники предприятия обратились в транспортную прокуратуру с заявлением об оказании правовой помощи», — говорится в сообщении ведомства.