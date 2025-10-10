Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом

Но Джиган все еще мечтал о сыне, и осенью 2019 года супруги сообщили о том, что ждут четвертого ребенка. Тогда подписчики подозревали Самойлову в том, что она прибегла к помощи ЭКО, но блогер опровергла домыслы. На время семья переехала в Майами, поближе к солнцу и океану. В 2020 году Оксана родила рэперу долгожданного наследника, мальчика назвали Давид. После Джиган ушел в загул и оказался в рехабе, но спустя курс реабилитации семья благополучно вернулась в Россию.