Екатеринбургскому детскому медцентру обновили технику

«Недавно завершились уникальные спортивные соревнования “Я ПОБЕДИТЕЛЬ” для детей, которые справились с онкологическим и заболеваниями, и их родных братьев и сестер. Многие участники проходили лечение с использованием того оборудования, которое приобреталось фондом, его друзьями, благотворителями», — отметила директор благотворительной организации Юлия Нутенко.
Техническое переоснащение проведено в лаборатории молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии, в которой проводят сложные генетические и патологоанатомические исследования.
Здесь проходят обследования на различные виды рака дети из 11 регионов России. Благотворители приобрели и подарили оборудование, комплектующие и мебель стоимостью почти два миллиона рублей. Отметим, что помощь в обновлении технической базы центра детской онкологии и гематологии оказали и предприниматели, руководители и коллективы промышленных предприятий, друзья и партнеры фонда.
Инициативу регулярно поддерживает хоккейный клуб «Автомобилист». Фонд помогает в приобретении оборудования для лаборатории Центра детской онкологии и гематологии с 2012 года. Здесь проходят жизненно важное лечение маленькие пациенты Свердловской области и других субъектов РФ. За время работы специального проекта клинике передана техника общей стоимостью более 57 млн рублей. В длинном перечне и приборы для высокотехнологичных исследований, и устройства для повседневной работы.