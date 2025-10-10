Екатеринбургскому детскому медцентру обновили технику

Инициативу регулярно поддерживает хоккейный клуб «Автомобилист». Фонд помогает в приобретении оборудования для лаборатории Центра детской онкологии и гематологии с 2012 года. Здесь проходят жизненно важное лечение маленькие пациенты Свердловской области и других субъектов РФ. За время работы специального проекта клинике передана техника общей стоимостью более 57 млн рублей. В длинном перечне и приборы для высокотехнологичных исследований, и устройства для повседневной работы.