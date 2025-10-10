Ричмонд
Московская компания увеличила выпуск массажного медицинского оборудования

На предприятии оптимизировали работу склада, оборудовали рабочие места по системе 5С.

Производитель массажного медицинского оборудования «Экономические электрорешения» в Москве увеличил выпуск изделий при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства массажных устройств, используемых в эстетической косметологии для коррекции фигуры и реабилитации после хирургических вмешательств. На предприятии разработали пошаговые инструкции для ключевых операций, оптимизировали работу склада, оборудовали рабочие места по системе 5С и ввели базовое обслуживание техники силами операторов.

В результате время изготовления партии из пяти массажных устройств сократилось на 35%, объем выпуска продукции в пилотном потоке увеличился на треть. Компания продолжит повышать эффективность и планирует распространить полученный опыт на другие процессы. Для этого бережливым технологиям обучили девять сотрудников, из них двое стали сертифицированными тренерами. Еще семь человек прошли курс на онлайн-платформе «производительность.рф».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.