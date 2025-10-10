Московская компания увеличила выпуск массажного медицинского оборудования

В результате время изготовления партии из пяти массажных устройств сократилось на 35%, объем выпуска продукции в пилотном потоке увеличился на треть. Компания продолжит повышать эффективность и планирует распространить полученный опыт на другие процессы. Для этого бережливым технологиям обучили девять сотрудников, из них двое стали сертифицированными тренерами. Еще семь человек прошли курс на онлайн-платформе «производительность.рф».