Ситуация с озеленением в Самаре снова вызвала недовольство горожан

Вместо растений — асфальт, и улица, как отмечают пользователи, «теряет свой облик».
На страницах социальных сетей активисты и простые горожане выразили возмущение: «Такой подход — это не просто потеря красоты, это потеря экосистемы», — написали они.
Однако глава департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский объяснил ситуацию: "Деревья на улице Красноармейской не выживают из-за того, что при строительстве рабаток (узких цветников вдоль дорог) не оставлялось 1,5 метра до ствола.
Это минимальное расстояние, необходимое для здоровья дерева. Из-за агрессивной среды — шума, пыли, бетона — новые растения не успевают приживаться".
В связи с этим власти временно закрыли участки рабаток (элемент ландшафтного дизайна) по Красноармейской и частично по улице Фрунзе.
Пока не будет найдено новое решение по озеленению, эти зоны останутся недоступными.