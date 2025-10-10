Ричмонд
Ситуация с озеленением в Самаре снова вызвала недовольство горожан

На этот раз критика обрушилась на улицу Красноармейскую в Ленинском районе, где, по словам местных жителей, «спилили деревья и не стали восстанавливать зелёные зоны».

Источник: НИА Самара

Вместо растений — асфальт, и улица, как отмечают пользователи, «теряет свой облик».

На страницах социальных сетей активисты и простые горожане выразили возмущение: «Такой подход — это не просто потеря красоты, это потеря экосистемы», — написали они.

Однако глава департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский объяснил ситуацию: "Деревья на улице Красноармейской не выживают из-за того, что при строительстве рабаток (узких цветников вдоль дорог) не оставлялось 1,5 метра до ствола.

Это минимальное расстояние, необходимое для здоровья дерева. Из-за агрессивной среды — шума, пыли, бетона — новые растения не успевают приживаться".

В связи с этим власти временно закрыли участки рабаток (элемент ландшафтного дизайна) по Красноармейской и частично по улице Фрунзе.

Пока не будет найдено новое решение по озеленению, эти зоны останутся недоступными.