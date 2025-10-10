Оптимизация производства в пищевой индустрии станет темой форума в Москве

Эксперты сессии «Рецепт роста: производительность труда в пищевой индустрии», которая состоится в рамках VII федерального форума «Производительность 360» на ВДНХ, расскажут, как выстроить работу в отрасли и перестать нести убытки. Форум пройдет по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Федеральном центре компетенций (ФЦК).
В фокусе обсуждения — технологии повышения операционной эффективности: бережливое производство, цифровизация и роботизация. Спикеры представят реальные кейсы снижения себестоимости продукции и ее успешного выхода на новые рынки.
«Сегодня более 1,5 тысячи предприятий пищевой промышленности и производителей оборудования для нее могут бесплатно получить адресную поддержку в рамках федерального проекта “Производительность труда”. Эксперты ФЦК и РЦК уже повысили эффективность около 740 предприятий АПК, прирост их добавленной стоимости составил более 170 миллиардов рублей», — рассказал заместитель генерального директора ФЦК по операционной эффективности и организатор отраслевой сессии Алексей Байшев.
По его словам, производители продуктов питания и напитков в среднем на треть увеличивают объемы производства и настолько же сокращают сроки их изготовления благодаря участию в федпроекте. В качестве примера Байшев привел кейс компании «Молоко» из Нижегородской области. После оптимизации процессов предприятие увеличило выпуск молока, ряженки и кефира на 144 тысячи упаковок в месяц. Еще один пример — производитель сельхозтехники «Воронежсельмаш». Предприятию удалось более чем в 1,5 раза увеличить выпуск зерноочистительных машин.
Форум «Производительность 360» состоится 6 и 7 ноября 2025 года в павильоне 57 «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ» на ВДНХ. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.