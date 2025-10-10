Оптимизация производства в пищевой индустрии станет темой форума в Москве

По его словам, производители продуктов питания и напитков в среднем на треть увеличивают объемы производства и настолько же сокращают сроки их изготовления благодаря участию в федпроекте. В качестве примера Байшев привел кейс компании «Молоко» из Нижегородской области. После оптимизации процессов предприятие увеличило выпуск молока, ряженки и кефира на 144 тысячи упаковок в месяц. Еще один пример — производитель сельхозтехники «Воронежсельмаш». Предприятию удалось более чем в 1,5 раза увеличить выпуск зерноочистительных машин.