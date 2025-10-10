В Томской области провeли шесть экскурсий на местные предприятия

Работники сферы дошкольного образования побывали на фабрике ростовых кукол «Потапыч», где познакомились с секретами их изготовления, смогли перевоплотиться в сказочных героев и померить элементы костюмов. Представители старшего поколения побывали с экскурсиями на предприятиях «Территория тайги» и «Кахети». Там им показали, как отбирают сырье для изготовления напитков и экосладостей и познакомили с процессом их производства.