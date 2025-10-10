В Томской области провeли шесть экскурсий на местные предприятия

Шесть экскурсий на местные предприятия было организовано в Томской области в рамках недели туризма с 27 сентября по 5 октября. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Например, в компании «Артлайф» побывали с экскурсией медицинские работники. Они узнали о работе научно-производственного объединения, побывали в лаборатории и цехах, познакомились с производством препаратов из натуральных ингредиентов. Для школьников прошли бесплатные экскурсии на «Сибирский кедр», где ребята увидели процесс переработки шишки, ореха и других дикоросов в экосладости, и в компанию «Томский кондитер».
Работники сферы дошкольного образования побывали на фабрике ростовых кукол «Потапыч», где познакомились с секретами их изготовления, смогли перевоплотиться в сказочных героев и померить элементы костюмов. Представители старшего поколения побывали с экскурсиями на предприятиях «Территория тайги» и «Кахети». Там им показали, как отбирают сырье для изготовления напитков и экосладостей и познакомили с процессом их производства.
«Формат экскурсий промышленного туризма в последнее время набирает все большую популярность. С его помощью люди знакомятся изнутри с работой и продукцией интересных томских предприятий. Это помогает больше узнать о брендах нашего региона, продвигать их в разных сферах, территориях, возрастных группах», — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Михаил Сергейчик.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.