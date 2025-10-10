За неделю «скорая» Владивостока оказала неотложную помощь 1641 человеку

Анализ причин обращений показал, что наиболее часто медики реагировали на несчастные случаи — зафиксировано 218 подобных вызовов. Значительное количество обращений было связано с острыми нарушениями мозгового кровообращения — зарегистрирован 61 случай. Также специалисты выезжали на 56 вызовов по поводу острого коронарного синдрома. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 26 человек. Кроме того, медики оказали помощь 14 пациентам с инфарктами миокарда.