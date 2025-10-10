За неделю «скорая» Владивостока оказала неотложную помощь 1641 человеку

Сотрудники Владивостокской станции скорой медицинской помощи продемонстрировали высокую эффективность в оказании помощи населению, отработав в общей сложности 2316 вызовов. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Telegram-канал «Владивостокская скорая».
Из этих вызовов 675 случаев относились к категории экстренных, требующих немедленного вмешательства, а 1641 вызов был классифицирован как неотложные. При этом 290 выездов оказались безрезультатными из-за отказа пациентов от медицинской помощи или их отсутствия дома.
Территориальный центр медицины катастроф активно участвовал в оказании специализированной помощи жителям региона. За неделю специалисты выполнили 18 вылетов на вертолетах санитарной авиации и осуществили 11 выездов на реанимобиле в различные города и районы Приморского края.
Анализ причин обращений показал, что наиболее часто медики реагировали на несчастные случаи — зафиксировано 218 подобных вызовов. Значительное количество обращений было связано с острыми нарушениями мозгового кровообращения — зарегистрирован 61 случай. Также специалисты выезжали на 56 вызовов по поводу острого коронарного синдрома. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 26 человек. Кроме того, медики оказали помощь 14 пациентам с инфарктами миокарда.
Ранее «КП» писала, что онкопациенты Приморья остались без жизненно важной диагностики.