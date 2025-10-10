Ричмонд
В Ростовской области требуется 44 млрд рублей на инфраструктуру для участков многодетных семей

В Ростовской области обсудили проблему инфраструктуры для участков многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

На совещании под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря рассмотрели вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

В области уже выдано почти 27 тысяч участков, а более четырех тысяч семей воспользовались земельными сертификатами. При этом очередь на получение земли или сертификата сохраняется для свыше 11 тысяч семей.

Ключевой проблемой остается отсутствие коммунальной инфраструктуры на выделенных территориях. По оценкам, для ее создания потребуется не менее 44 млрд рублей, что создает серьезную нагрузку на региональный бюджет. Губернатор подчеркнул, что проблему необходимо решать, сосредоточившись в первую очередь на развитии «живых» поселков с перспективой дальнейшего развития.

