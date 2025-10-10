В Иркутской области могут появиться почетные звания для артистов и художников

Министр культуры Приангарья Олеся Полунина рассказала членам комитета о том, что сейчас в регионе есть только одно почётное звание в этой сфере: «Заслуженный работник культуры и искусства иркутской области». Один раз в год его присваивают троим кандидатам. Это люди, которые внесли большой вклад в развитие сферы прекрасного, проработали на культурном поприще не менее 10 лет.