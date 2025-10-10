В Иркутской области могут появиться почетные звания для артистов и художников

Новые почетные звания могут появиться в Иркутской области. Речь идет о признании «Заслуженный артист» и «Заслуженный художник». С такой инициативой выступил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Проект соответствующего закона рассмотрели на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Заксобрания.
Министр культуры Приангарья Олеся Полунина рассказала членам комитета о том, что сейчас в регионе есть только одно почётное звание в этой сфере: «Заслуженный работник культуры и искусства иркутской области». Один раз в год его присваивают троим кандидатам. Это люди, которые внесли большой вклад в развитие сферы прекрасного, проработали на культурном поприще не менее 10 лет.
— Однако многие творческие работники, в том числе осуществляющие деятельность в государственных и муниципальных театрально-концертных организациях, не имеют реальной возможности получить почетное звание в качестве признания их заслуг в соответствующей сфере, — отметила Олеся Полунина.
Именно поэтому и возникло предложение учредить новые почетные звания, которые будут отмечать особые заслуги именно артистов и художников. Предполагается, что соответствующие награды смогут получать до 6 человек ежегодно.
Члены комитета решили поддержать данную инициативу и вынести вопрос на обсуждение на сессии Законодательного Собрания. В течение ближайшего месяца в законопроект могут вноситься корректировки.