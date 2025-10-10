В аквариуме на южном берегу Крыма родились четыре редких ската

«Взрослые могут их поранить и даже убить, тем более амазонские скаты — не самые дружелюбные. Отец черный в белых горох вида Леопольди, а мать — коричневая вида Моторо. Эти особи с ядовитыми шипами на хвосте и способны наносить проникающие болезненные раны. Малыши родились уже с шипами, так что сотрудники соблюдают осторожность при взаимодействии с ними», — рассказал Жиленко.