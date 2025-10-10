Диспетчерский пункт для водителей открыли на ул. Усилова в Нижнем Новгороде

В заключительном этапе приняли участие 39 человек — это победители районных этапов и лучшие сотрудники предприятий общественного транспорта. Среди финалистов было пять женщин. В этом году впервые водители демонстрировали своё мастерство не только на автобусах среднего и большого классов, но и на электробусах.