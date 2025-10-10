Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диспетчерский пункт для водителей открыли на ул. Усилова в Нижнем Новгороде

Диспетчерский пункт для водителей автобусов открыли на ул. Усилова в Нижнем Новгороде.

Источник: пресс-служба Минтранса Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба Минтранса Нижегородской области, с 1 октября на ул. Усилова в областной столице начал функционировать модульный диспетчерский пункт для водителей АО «Нижегородпассажиравтотранс».

Так, по словам директора НПАП № 3 Юрия Рябова, ранее на месте объекта находилась пустая асфальтированная площадка. Поэтому для приема пищи сотрудникам приходилось либо возвращаться в парк, либо принимать её прямо в салоне автобуса.

В новом же диспетчерском пункте, подчеркнул руководитель, обеспечены все необходимые условия для сотрудников. В частности, оборудована комната отдыха для водителей и диспетчеров, обеденная зона, два санузла, установлены кондиционер и система отопления в зимний период.

Отмечается, что такой подход к организации рабочего процесса поможет сотрудникам эффективнее выполнять свою работу, повышая качество обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выбрали лучших водителей автобуса.

В заключительном этапе приняли участие 39 человек — это победители районных этапов и лучшие сотрудники предприятий общественного транспорта. Среди финалистов было пять женщин. В этом году впервые водители демонстрировали своё мастерство не только на автобусах среднего и большого классов, но и на электробусах.