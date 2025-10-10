Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, сколько продлится отключение света в Свердловском районе Иркутска 10 октября 2025

Свет частично отключили в Свердловском районе Иркутска 10 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 10 октября 2025 года произошло из-за технического нарушения режима работы сети. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», электричества не будет до девяти часов вечера.

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 10 октября 2025.

— Под отключение попала часть домов на улицах 2-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, Гоголя, Клары Цеткин, Лермонтова, Терешковой, Чернышевского, — говорят специалисты.

Бригада уже выехала на место, чтобы оперативно устранить отключение света в Свердловском районе Иркутска 10 октября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в суд направлено уголовное дело 46-летнего жителя Бурятии Михаила Пичугина, который провел два месяца в дрейфе на резиновой лодке в Охотском море после поломки мотора.