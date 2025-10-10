Рассказываем, сколько продлится отключение света в Свердловском районе Иркутска 10 октября 2025

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 10 октября 2025 года произошло из-за технического нарушения режима работы сети. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», электричества не будет до девяти часов вечера.
Отключение света в Свердловском районе Иркутска 10 октября 2025.
— Под отключение попала часть домов на улицах 2-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, Гоголя, Клары Цеткин, Лермонтова, Терешковой, Чернышевского, — говорят специалисты.
Бригада уже выехала на место, чтобы оперативно устранить отключение света в Свердловском районе Иркутска 10 октября 2025.
