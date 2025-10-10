В Красноярском крае пройдут мероприятия ко Дню отца

Праздник в стране утвержден с 2021 года и приходится на третье воскресенье октября. Он установлен в целях укрепления института семьи и усиления роли отцовства в воспитании детей, поддержки традиционных культурных и семейных ценностей.
В Красноярском крае партийцы присоединяются к праздничным мероприятиям.
13 октября в школах края состоятся классные часы в рамках проекта «Разговор о важном», где будет рассказано об истории праздника, кроме того, почетными гостями станут многодетные папы, участники СВО. Также встреча с участником СВО состоится в штабе общественной поддержки «Единой России», куда будут приглашены ученики одной из красноярских школ.
Кроме того, в территориях Красноярского края готовятся праздничные программы, организовываются семейные спортивные праздники и мастер-классы.
Специально для праздника Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» подготовило интерактивную открытку — раскраску, которую дети могут подарить своим папам в День отца.
Отметим, поддержка семей с детьми — важное направление народной программы и партийного проекта «Крепкая семья».