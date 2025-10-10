В Красноярске выберут лучших молодых добровольцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице края стартовал первый городской конкурс «Молодой доброволец», который призван отметить активных волонтеров Красноярска. Принять участие могут жители в возрасте от 14 до 35 лет со стажем добровольческой деятельности не менее трех лет.