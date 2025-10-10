Ричмонд
В Красноярске выберут лучших молодых добровольцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице края стартовал первый городской конкурс «Молодой доброволец», который призван отметить активных волонтеров Красноярска. Принять участие могут жители в возрасте от 14 до 35 лет со стажем добровольческой деятельности не менее трех лет.

Источник: Соцсети

До 21 ноября участникам необходимо подать ходатайство о представлении к награждению. К нему следует приложить характеристику с места учебы, работы или от организатора добровольческой деятельности, копию волонтерской книжки и документы, подтверждающие достижения. Все материалы принимаются в волонтерском центре «Доброе дело» по адресу: ул. Красномосковская, 42.

По итогам конкурса 15 самых активных волонтёров получат нагрудный знак и денежную премию. Торжественная церемония награждения пройдет 5 декабря — в Международный день добровольцев.

Подробную информацию можно узнать по телефону 205−20−19 или в сообщениях группы волонтерского центра «Доброе дело», сообщают в мэрии.