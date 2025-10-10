В Самаре представили спортивную программу форума «Россия — спортивная держава»

В Самаре появилась спортивная программа международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Первый день начнется с массового забега “Чистый спорт”. Старт запланирован на площади Куйбышева. Ожидается участие 10 тысяч человек», — рассказали в пресс-службе.
Также в программе: соревнования по следж-хоккею и плаванию, Кубок Победы по фиджитал-спорту с участием героев СВО, финал Кубка России по гонкам дронов, турнир по смешанным единоборствам, матч сборных России и Узбекистана по боулингу.
Турнир по боксу проведут в неожиданном месте — театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. В Тольятти состоится гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова и фестиваль тенниса «Будущее спорта».