Министерство ЖКХ сказало об оплате за полотенцесушители в квартирах

Министерство ЖКХ Беларуси разъяснило, что законодательство не предусматривает отдельную платы за пользование полотенцесушителем, но при начислении оплаты учитывается расход тепловой энергии, как на подогрев воды, так и отданной регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах.
А вот разделить плату за подогрев воды на составные части (отдельно брать за горячую воду и отдельно за полотенцесушитель), по мнению Министерства ЖКХ, не объективно по многим причинам. В их числе — разные типы, размеры, материалы полотенцесушителей, которые влияют на количество отданной им тепловой энергии, а также разные размеры ванных и даже разное их количество в квартирах.
То есть получается, что за горячие полотенцесушители оплату берут, но отдельно в жировке не прописывают.
