Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство ЖКХ сказало об оплате за полотенцесушители в квартирах

Министерство ЖКХ сказало, платит ли квартиросъемщик за обогрев ванной с помощью полотенцесушителя.

Источник: Комсомольская правда

Министерство ЖКХ Беларуси разъяснило, что законодательство не предусматривает отдельную платы за пользование полотенцесушителем, но при начислении оплаты учитывается расход тепловой энергии, как на подогрев воды, так и отданной регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах.

А вот разделить плату за подогрев воды на составные части (отдельно брать за горячую воду и отдельно за полотенцесушитель), по мнению Министерства ЖКХ, не объективно по многим причинам. В их числе — разные типы, размеры, материалы полотенцесушителей, которые влияют на количество отданной им тепловой энергии, а также разные размеры ванных и даже разное их количество в квартирах.

То есть получается, что за горячие полотенцесушители оплату берут, но отдельно в жировке не прописывают.

Кстати, вот как сэкономить на услугах ЖКХ в Беларуси в 2025 году: что изменилось в перерасчетах и их условиях, получении справок.

Мы писали, что Минюст приостановил лицензию минского агентства недвижимости из-за предоплат.

Кроме того, белорусские врачи назвали отличие платной прививки от гриппа от бесплатной.