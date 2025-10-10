Актер из Новосибирска снялся в комедийном сериале «День семьи»

Сериал рассказывает о большой семье, где родители Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) неожиданно узнают о беременности в 55 лет. Параллельно развиваются истории их взрослых детей: дочь Ира (Марьяна Спивак) с мужем открывают сырный магазин, а сын Коля (Арсений Робак) собирается жениться на домработнице Аиде (Ойдин Юсупова).