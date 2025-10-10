Актер из Новосибирска снялся в комедийном сериале «День семьи»

27 октября в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «День семьи». В нем снялся актер из Новосибирска Артур Авдотченко, который исполнил роль офицера патрульно-постовой службы.
Сериал рассказывает о большой семье, где родители Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) неожиданно узнают о беременности в 55 лет. Параллельно развиваются истории их взрослых детей: дочь Ира (Марьяна Спивак) с мужем открывают сырный магазин, а сын Коля (Арсений Робак) собирается жениться на домработнице Аиде (Ойдин Юсупова).
Артур Авдотченко поделился впечатлениями о съемках:
«Все без исключения — профессионалы своего дела. Понравилась работа в кадре с такими артистами, как Сергей Епишев, Марьяна Спивак, Арсений Робак».
Актер, хотя и живет в Москве, регулярно приезжает в Новосибирск, где остались его родные, друзья и коллеги из театра «Глобус».
Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский блогер Дава снялся в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика».