В историческом центре Омска хотят построить многоэтажки

Гости и жители города должны иметь возможность насладиться историческим центром, а с появлением высоток центр города превратится в престижный жилой квартал. Кроме того, жители этих небоскрёбов должны будут где-то парковать свои автомобили, и скорее всего, как это обычно бывает, парковки будут закрытые, только для своих.