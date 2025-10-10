В историческом центре Омска хотят построить многоэтажки

История с застройкой центра Омска вышла на новый виток. Речь идёт о территории бывшей ТЭЦ-1 на слиянии рек — участке, который много раз становился яблоком раздора.
Летом 2025 года появилась идея освоить эту землю через комплексное развитие территорий (КРТ), а в сети уже даже появились первые визуализации грандиозного проекта.
Небоскрёбы не помешают?
Градостроительная концепция, датированная 2 сентября, была обнародована омскими активистами Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Причём они сразу пояснили: публикуют это не в поддержку, а в качестве тревожного сигнала. По их инсайдерской информации, мэрия нашла нового инвестора, который грезит о возведении 30-этажных жилых башен.
Однако за масштабными планами скрывается множество вопросов. Например, где в этом бетонном лабиринте найти целый гектар для обязательных соцобъектов — школы и детсада? Разработчики предлагают лишь «встроенный» детский сад, что явно не решает проблему целиком.
Особое недоумение у общественников вызвал слайд презентации с подписью «вид с Юбилейного моста».
«Собственно, а где видно крепость или хоть одно историческое строение?» — задаются они резонным вопросом. Судя по эскизам, панорама со строениями старого города может быть навсегда утрачена.
Элитное место
Авторы концепции, вдохновляясь Санкт-Петербургом, описывают «арки главного штаба» и «драматические эффекты». Но вся эта романтика упирается в суровую реальность: 100-метровые башни не только перекроют вид на историческую часть города, но и потребуют сложных согласований из-за близости к аэродрому.
В противовес этим планам ВООПИК последовательно отстаивает иную позицию. Уникальное место у слияния рек, по мнению активистов, должно стать общедоступным пространством, а не элитным кварталом.
Гости и жители города должны иметь возможность насладиться историческим центром, а с появлением высоток центр города превратится в престижный жилой квартал. Кроме того, жители этих небоскрёбов должны будут где-то парковать свои автомобили, и скорее всего, как это обычно бывает, парковки будут закрытые, только для своих.
В сердце каждого
"Рассматривая вопрос о территории исторического центра Омска, так называемой ТЭЦ-1, хочу отметить, что большинство членов нашей фракции выступает против жилой застройки на этом участке. Прежде всего, по объективным причинам.
Во-первых, там отсутствует возможность построить необходимую социальную инфраструктуру — детские сады и школы. Это первоочередная проблема.
Во-вторых, не решён вопрос транспортной доступности. Размещение такого крупного жилого массива в центре города полностью парализует движение. Улицы Партизанская и Катарчинская и без того загружены. Как жители будут выбираться отсюда утром на работу или отвозить детей в сады и школы — непонятно.
Но главное — это историческая ценность места. Оно находится в сердце каждого омича. Неважно, сколько тебе лет или где ты живёшь, каждый бывал здесь, гулял на Дне города или участвовал в марафоне. Эти места родные для всех.
Если же решение о развитии территории всё же принято, было бы правильно создать здесь общественное пространство — например, большой фонтан или архитектурный комплекс в стиле Любинского проспекта, с коммерческими заведениями. Это могло бы стать точкой притяжения, продолжающей историю нашего города у слияния двух рек", — заявил депутат Омского городского Совета седьмого созыва Сергей Дроздов.