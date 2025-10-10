Власти Новосибирска завершат благоустройство у консерватории к 1 ноября

Завершается благоустройство территории вокруг Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Работы, которые будут завершены к 1 ноября, преобразуют пространство у памятника великому композитору. Ранее здесь находилась стихийная парковка, которая часто вызывала недовольство горожан, а также были проблемы с лужами. Однако теперь это место станет площадкой для проведения музыкальных перформансов и культурных мероприятий.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проконтролировал процесс благоустройства и рассказал о планах на будущее: «Завершаем благоустройство территории возле Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Долгие годы здесь была стихийная парковка, лужи, что вызывало недовольство горожан. Мы подошли к решению задачи комплексно: вымостили гранитной плиткой площадку у памятника, заасфальтировали подъезды, перенесли парковку и пересмотрели озеленение. Ключевым элементом этих работ является обновление постамента памятника великому русскому композитору».
Мэр также подчеркнул, что работы находятся на завершающем этапе, и всё будет завершено в срок — до 1 ноября. Он добавил, что это пространство станет связующим элементом между Первомайским сквером и сквером «Водник», а также отметил, что в дальнейшем будет продолжено благоустройство центральной части города.
Помощник ректора Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Павел Иванов рассказал о том, как важен этот проект для образовательного учреждения.
«От имени студентов, преподавателей и сотрудников консерватории хочу поблагодарить губернатора Новосибирской области и мэра города за комплексное благоустройство этой территории. Теперь мы можем проводить концерты, культурные мероприятия и организовать открытую арт-площадку», — отметил он.
Проект благоустройства включает в себя не только территорию вокруг памятника, но и аллею связистов имени А. И. Никулина, расположенную рядом с консерваторией. Общая стоимость работ составила 24 миллиона рублей: 15 миллионов рублей были выделены из областного бюджета, а 8,9 миллиона рублей — из городского. В настоящее время завершается облицовка постамента памятника, укладка гранитной плитки, а также идут работы по озеленению. Уже высажено шесть крупных сосен, продолжается посадка кустарников, таких как горная сосна и японская спирея, а также многолетних цветов.
Несмотря на некоторые сложности, связанные с погодными условиями, подрядчик успевает выполнить все работы в срок. Как отметил директор МАУ «Горзеленхоз» Станислав Веремьёв, «погода внесла свои коррективы. Подрядчику приходится строить тепловые контуры, запускать тепловые пушки, чтобы обеспечить необходимую температуру для выполнения работ. На это затрачивается дополнительное время, но подрядчик успевает выполнить все работы в заявленный срок».
В дальнейшем на аллее будут установлены урны, лавочки, вазоны и наружное освещение, что придаст дополнительную привлекательность этой культурной зоне Новосибирска.