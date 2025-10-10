Власти Новосибирска завершат благоустройство у консерватории к 1 ноября

Проект благоустройства включает в себя не только территорию вокруг памятника, но и аллею связистов имени А. И. Никулина, расположенную рядом с консерваторией. Общая стоимость работ составила 24 миллиона рублей: 15 миллионов рублей были выделены из областного бюджета, а 8,9 миллиона рублей — из городского. В настоящее время завершается облицовка постамента памятника, укладка гранитной плитки, а также идут работы по озеленению. Уже высажено шесть крупных сосен, продолжается посадка кустарников, таких как горная сосна и японская спирея, а также многолетних цветов.