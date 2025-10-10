Ричмонд
Экс-депутат Напсо оформил имущество на 12 человек

Экс-депутат Напсо привлек 12 человек в качестве владельцев своих активов.

Источник: Комсомольская правда

Юрий Напсо оформил имущество на 12 человек. Бывший депутат регистрировал недвижимость и фирмы, которыми продолжал незаконно владеть после избрания в парламент, на 12 человек. Такие данные следуют из решения Центрального районного суда Сочи.

Отмечается, что экс-депутат регистрировал фирмы и недвижимость и на своих близких — мать, брата и жену.

«В 2014—2015 годах Напсо Ю. А. были учреждены “Национальная топливная компания” и “Сочипетрол”. Для сокрытия информации о конечном бенефициаре названные общества оформлены на номинальных владельцев Зарькову О. В., Юковскую А. Н. и Елизарова А. Д», — приводит данные из решения Центрального районного суда Сочи ТАСС.

Напомним, суд Сочи национализировал почти 60 объектов недвижимости экс-депутата Госдумы Юрия Напсо. Решение приняли после прокурорской проверки, которая выявила нарушения в декларировании доходов и имущества.