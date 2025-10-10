Экс-депутат Напсо оформил имущество на 12 человек

«В 2014—2015 годах Напсо Ю. А. были учреждены “Национальная топливная компания” и “Сочипетрол”. Для сокрытия информации о конечном бенефициаре названные общества оформлены на номинальных владельцев Зарькову О. В., Юковскую А. Н. и Елизарова А. Д», — приводит данные из решения Центрального районного суда Сочи ТАСС.