Экс-депутат Напсо оформил имущество на 12 человек

Юрий Напсо оформил имущество на 12 человек. Бывший депутат регистрировал недвижимость и фирмы, которыми продолжал незаконно владеть после избрания в парламент, на 12 человек. Такие данные следуют из решения Центрального районного суда Сочи.
Отмечается, что экс-депутат регистрировал фирмы и недвижимость и на своих близких — мать, брата и жену.
«В 2014—2015 годах Напсо Ю. А. были учреждены “Национальная топливная компания” и “Сочипетрол”. Для сокрытия информации о конечном бенефициаре названные общества оформлены на номинальных владельцев Зарькову О. В., Юковскую А. Н. и Елизарова А. Д», — приводит данные из решения Центрального районного суда Сочи ТАСС.
Напомним, суд Сочи национализировал почти 60 объектов недвижимости экс-депутата Госдумы Юрия Напсо. Решение приняли после прокурорской проверки, которая выявила нарушения в декларировании доходов и имущества.