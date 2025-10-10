В Новосибирске волонтеры шьют для животных из приютов

В новосибирском креативном пространстве «Тут шьют», расположенном по адресу: ул. Дачная, 41а, рукоделие служит не только для творческой реализации, но и для помощи бездомным животным. Здесь регулярно проходят благотворительные дни, в рамках которых волонтёры шьют необходимые вещи для питомцев из приютов.
«Ещё у нас есть благотворительные дни, шьём лежанки и попоны для животных из приюта», — рассказывает администратор пространства Мария (имя изменено). По её словам, присоединиться к акции может любой желающий. «Можно будет подойти, помочь, либо можете просто какие-то материалы принести», — уточняет она.
Для помощи подходят самые разные ткани, которые часто остаются невостребованными после других проектов. «Ну, если есть дома лишняя ткань, лишнее старое постельное бельё, которым уже не пользуетесь, то приносите нам, это будет отличная помощь», — поясняет представитель пространства.
Помощь оказывается не только шитьём или материалами, в специальную коробку для приюта жители приносят крупы, игрушки и лекарства для хвостатых. Потом кто-то из пространства всё это собирает и развозит по приютам. «Насколько я знаю, у нас один или два приюта, которые мы именно обеспечиваем вот этим всем», — рассказывает Мария.
Иногда горожане, узнав о деятельности пространства, приносят помощь безвозмездно. «Вот, видите, какие-то открытки. Это просто тоже жители района узнали, что мы собираем, и начали приносить», — показывает администратор. Список нужд формируется заранее: «Вообще мы выкладываем список, что собираем именно для этой поставки, какие лекарственные препараты нужны».
Таким образом, каждый желающий может найти здесь удобный для себя формат участия: присоединиться к дружной компании и пошить лежанки вместе со всеми или помочь материально, просто принеся корм, лекарства или ненужные ткани. Даже самый небольшой вклад в этом пространстве превращается в реальную помощь для тех, кто в ней нуждается.