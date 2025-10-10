В Чувашии офтальмологи осмотрели более 90 пациентов с сахарным диабетом

Свыше 90 пациентов с сахарным диабетом получили консультации офтальмологов в Республиканской клинической офтальмологической больнице в рамках дня открытых дверей. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики.
Пациенты смогли пройти комплексное обследование глаз, включающее проверку остроты зрения и определение его полей, а также измерение внутриглазного давления. По показаниям проводились оптическая конкретная томография и снимок глазного дна на фундус-камере. Кроме того, пациенты получили информационные материалы о профилактике и лечении диабетической ретинопатии.
«Важно проводить подобные мероприятия для повышения осведомленности населения о риске развития глазных заболеваний при сахарном диабете и необходимости регулярного контроля за состоянием зрения. Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет предотвратить прогрессирование болезни и сохранить зрение на долгие годы», — отметила главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Ирина Васильева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.