Мужчины из Краснодара оказались самыми жадными на свиданиях

Средняя сумма, которую краснодарцы согласны потратить на романтическую встречу, составляет 1,1 тысячи рублей. Для сравнения, мужчины из Новосибирска, возглавившие рейтинг, готовы инвестировать в первое свидание до 3,5 тысяч рублей. На второй позиции расположились москвичи с аналогичным показателем, а третье место досталось жителям Казани, оценившим свидание в 3,2 тысячи рублей.