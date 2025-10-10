Мужчины из Краснодара оказались самыми жадными на свиданиях

Специалисты представили рейтинг российских городов по уровню щедрости мужчин на первых свиданиях. Согласно результатам исследования, жители Краснодара продемонстрировали наименьшую готовность к финансовым тратам, заняв последнюю строчку в этом списке, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Средняя сумма, которую краснодарцы согласны потратить на романтическую встречу, составляет 1,1 тысячи рублей. Для сравнения, мужчины из Новосибирска, возглавившие рейтинг, готовы инвестировать в первое свидание до 3,5 тысяч рублей. На второй позиции расположились москвичи с аналогичным показателем, а третье место досталось жителям Казани, оценившим свидание в 3,2 тысячи рублей.
В перечень также вошли Самара, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Красноярск и Екатеринбург. Разброс сумм, которые мужчины из этих городов считают уместными для первого свидания, варьируется от 1,4 до 2,9 тысячи рублей, пишет «Лента.ру».