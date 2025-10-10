«Ни денег, ни мебели»: омичке пришлось судится с мастером за неизготовленную кухню

Омичка заказала у рекомендованного «отличного мастера» на изготовление и монтаж кухни на сумму 205 000 рублей. За работу она требуемую сумму, но рекомендованный «мастер» обязательства по изготовлению и монтажу мебели так и не исполнил, сообщив ошарашенной покупательнице, что никаких услуг оказывать не будет, так как денег у него уже нет. Женщина подала на проходимца в суд, который постановил взыскать с исполнителя в пользу заказчицы денежные средства на общую сумму 535 000 рублей. Однако, мужчина возвращать деньги не спешил.