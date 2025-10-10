«Ни денег, ни мебели»: омичке пришлось судится с мастером за неизготовленную кухню

За невыполнение работы по изготовлению и последующему монтажу кухонной мебели, омскому «мастеру» присудили штраф в размере 535 000 рублей. Деньги, заплаченные проходимцу жительницей Омска, пришлось «вышибать» судебным приставам.
Омичка заказала у рекомендованного «отличного мастера» на изготовление и монтаж кухни на сумму 205 000 рублей. За работу она требуемую сумму, но рекомендованный «мастер» обязательства по изготовлению и монтажу мебели так и не исполнил, сообщив ошарашенной покупательнице, что никаких услуг оказывать не будет, так как денег у него уже нет. Женщина подала на проходимца в суд, который постановил взыскать с исполнителя в пользу заказчицы денежные средства на общую сумму 535 000 рублей. Однако, мужчина возвращать деньги не спешил.
«Сотрудники органа принудительного исполнения помогли омичке вернуть денежные средства, утраченные вследствие недобросовестных действий подрядчика. Для этого им пришлось вынести постановление о временном ограничении на выезд неплательщика за пределы Российской Федерации, а также наложить ареста на денежные средства должника», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
В результате предпринятых мер, моральный вред, уплаченная за товар сумма и неустойка, компенсированы омичке в полном объеме. За несвоевременное исполнение решения суда гражданину пришлось также оплатить исполнительский сбор, отметили в ведомстве.