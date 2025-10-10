Ричмонд
Отопление подано в 94% многоквартирных домов Воронежа

В Воронеже отопление включили в абсолютном большинстве многоквартирных жилых домов. По данным на вечер четверга, 10 октября, теплоноситель был подан в 4461 из 4733 объектов, что составляет 94% от их общего количества.

Для оперативного решения вопросов, связанных с отоплением, в районных администрациях и управлении ЖКХ работают специальные телефонные линии. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (с обеденным перерывом с 13.00 до 13.45). В случае аварийных ситуаций жители могут обращаться в свои управляющие компании или по единому номеру 112.

При этом днем в пятницу свыше 140 домов в центральной части Воронежа из-за комунальной аварии остались без отопления и без горячей воды. Список адресов с холодными батареями ищите тут. Ожидается, что ремонт продлится до 20.00.