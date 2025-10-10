Отопление подано в 94% многоквартирных домов Воронежа

Для оперативного решения вопросов, связанных с отоплением, в районных администрациях и управлении ЖКХ работают специальные телефонные линии. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (с обеденным перерывом с 13.00 до 13.45). В случае аварийных ситуаций жители могут обращаться в свои управляющие компании или по единому номеру 112.