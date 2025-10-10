Новороссийский центр ФМБА России начал работать по специальности «генетика»

Теперь жителям Новороссийска и близлежащих регионов стали доступны все виды медико-генетического консультирования, включая консультации для семей и отдельных пациентов, диагностику наследственных заболеваний и оценку рисков их развития. Особое внимание будет уделяться сопровождению планирования беременности с оценкой генетических рисков будущих родителей, а также профессиональной интерпретации результатов сложных генетических исследований.