Новороссийский центр ФМБА России начал работать по специальности «генетика»

Лицензию на осуществление медицинской деятельности по специальности «генетика» получило поликлиническое отделение Новороссийского клинического центра ФМБА России в Краснодарском крае в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в администрации города Новороссийска.
Теперь жителям Новороссийска и близлежащих регионов стали доступны все виды медико-генетического консультирования, включая консультации для семей и отдельных пациентов, диагностику наследственных заболеваний и оценку рисков их развития. Особое внимание будет уделяться сопровождению планирования беременности с оценкой генетических рисков будущих родителей, а также профессиональной интерпретации результатов сложных генетических исследований.
«Получение лицензии по генетике — это наш последовательный шаг в развитии персонализированной медицины. Теперь мы можем предлагать нашим пациентам комплексный подход, а генетическая диагностика станет надежным инструментом в профилактике и точной диагностике множества заболеваний», — отметил заместитель главного врача поликлиники Новороссийского клинического центра ФМБА России Теймураз Табатадзе.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.