Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Золотую маску-2026» будут вручать в Омске

Секретариат Союза театральных деятелей России принял решение — провести церемонию вручения главной театральной премии страны «Золотая Маска» в Омске. Будущий год город проведет в статусе «Культурной столицы России».

Источник: Российская газета

Секретариат Союза театральных деятелей России принял решение — провести церемонию вручения главной театральной премии страны «Золотая Маска» в Омске. Будущий год город проведет в статусе «Культурной столицы России».

«Наш город станет точкой притяжения для театральных деятелей всей России не случайно. Омск — один из наиболее театральных городов России. Благодарим за доверие», — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко на своей странице в онлайн-сервисе МАХ.

Церемония будет проходить под руководством народного артиста России Владимира Машкова, и состоится летом 2026 года.