«Золотую маску-2026» будут вручать в Омске

Секретариат Союза театральных деятелей России принял решение — провести церемонию вручения главной театральной премии страны «Золотая Маска» в Омске. Будущий год город проведет в статусе «Культурной столицы России».
«Наш город станет точкой притяжения для театральных деятелей всей России не случайно. Омск — один из наиболее театральных городов России. Благодарим за доверие», — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко на своей странице в онлайн-сервисе МАХ.
Церемония будет проходить под руководством народного артиста России Владимира Машкова, и состоится летом 2026 года.