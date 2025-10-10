Нижегородские ученые разработали устройство для очистки сточных вод

Технология уже вызвала интерес у предприятий, специализирующихся на очистке промышленных стоков и переработке суспензий. Такое устройство может использоваться на предприятиях химической, пищевой и других отраслей промышленности, где требуется надежное и энергоэффективное оборудование для разделения суспензий и очистки сточных вод.