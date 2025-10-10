Нижегородские ученые разработали устройство для очистки сточных вод

Инновационное устройство для очистки сточных вод и разделения суспензий — гидроциклон — создали ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Изобретение представляет собой устройство, широко применяемое в химической, пищевой и других отраслях промышленности для разделения суспензий под действием центробежных сил. Главное преимущество нового гидроциклона — уникальная система самоочистки, которая автоматически устраняет забивку пескового патрубка без затрат внешней энергии. Это достигается благодаря тому, что гидроциклон оснащен специальной пластиной.
Технология уже вызвала интерес у предприятий, специализирующихся на очистке промышленных стоков и переработке суспензий. Такое устройство может использоваться на предприятиях химической, пищевой и других отраслей промышленности, где требуется надежное и энергоэффективное оборудование для разделения суспензий и очистки сточных вод.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.