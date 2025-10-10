В Ивановской области прошел гастрономический фестиваль зеленых щей

Гастрономический фестиваль зеленых щей «Ивановский капустник» состоялся 4 октября в Ивановской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Гостей ожидала обширная развлекательная программа: от мастер-класса по рубке заготовки для приготовления щей — капустной щаницы и конкурсов огородных чучел и гигантских головных уборов до дегустации фирменных щей и выступлений творческих коллективов. Одной из главных достопримечательностей стало оформление фотозоны «Огород Великана» с гигантскими овощами, среди которых самой крупной оказалась тыква весом 362,6 кг из Ленинградской области.
Участники могли попробовать более 30 рецептов щей, поучаствовать в конкурсах народного творчества и оценить продукцию фермеров и садоводов. На ярмарке фермерских продуктов гости могли приобрести мясо, рыбу, молоко, мед, овощи и другие товары собственного производства. Кроме того, прошло торжественное награждение работников сельского хозяйства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.