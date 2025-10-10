В Калининграде дикие животные съедают до трети урожая кукурузы

Об этом в эфире программы «Дом Советов» рассказал агроном Дмитрий Полищук. По его словам, основными «любителями» кукурузы в регионе остаются лоси, олени и кабаны, которые активно выходят на поля в период созревания початков. Кроме того, ущерб сельхозпредприятиям иногда наносят и фермеры, выпускающие на выпас коров, заходящих на чужие угодья.
«Дикие животные способны за короткий срок уничтожить значительную часть посевов. Особенно страдают поля, расположенные у лесных массивов. А вот люди, которые останавливаются у дороги и срывают пару початков, серьезного вреда не наносят», — отметил специалист.
По оценке агронома, проблему можно частично решить установкой электрических заграждений и использованием отпугивающих средств, однако полностью исключить потери от животных практически невозможно.