В Калининграде дикие животные съедают до трети урожая кукурузы

Об этом в эфире программы «Дом Советов» рассказал агроном Дмитрий Полищук. По его словам, основными «любителями» кукурузы в регионе остаются лоси, олени и кабаны, которые активно выходят на поля в период созревания початков. Кроме того, ущерб сельхозпредприятиям иногда наносят и фермеры, выпускающие на выпас коров, заходящих на чужие угодья.