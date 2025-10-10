У Крымского моста выросла очередь

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.