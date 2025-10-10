В Иванове создали новый нанокомпозит, разлагающий вредные вещества

Полученный материал относится к категории фотокатализаторов, ускоряющих химические реакции на свету. По мысли разработчиков, его можно применять для обработки помещений, в которых требуется соблюдение не только чистоты, но и стерильности — режимных кабинетов в медицинских учреждениях, лабораториях, операционных. Под действием света вредные вещества, бактерии и грибки, попадающие на поверхность, будут разлагаться. То же касается обработки тканей, главным образом, для спецодежды, устойчивой к загрязнениям.